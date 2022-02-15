В Еманжелинске в новый дом переедут 49 семей и 11 детей‑сирот

Двум новоселам ключи вручил губернатор Алексей Текслер

15 февраля губернатор Алексей Текслер провел рабочую поездку в Еманжелинский район. Повод приятный: глава региона вручил ключи от новых квартир участникам программ по переселению из аварийных домов и обеспечению жильем детей-сирот, передает корреспондент Первого областного информагентства.



60-квартирная пятиэтажка по улице Энгельса, 22 в Еманжелинске была введена в эксплуатацию 17 декабря 2021 года. Дом целиком предназначен для реализации программ по переселению из ветхо-аварийного жилья и обеспечению квадратными метрами детей-сирот. Как сообщил губернатору глава района Евгений Светлов, на очереди еще два многоквартирника: по соседству, на той же улице Энгельса, уже готово свайное поле для 40-квартирной пятиэтажки, которую должны сдать к концу года. А уже в мае участники проектов получат квартиры в другом новострое, на улице Титова.

Алексей Текслер осмотрел новую «двушку» и передал ключи от нее семье Рубановых. По словам Натальи Рубановой, последние 15 лет семья с тремя детьми ютилась в бараке на четыре квартиры в Батуринском поселении. Воды нет, туалет на улице. Пока ждали в очереди, два сына успели вырасти, старший уже женат и живет отдельно. Переезд в благоустроенное жилье Наталья планирует в ближайшие дни.

«Даже не верилось, но программа по расселению бараков работает. Глава и губернатор сумели сдвинуть очередь», — поделилась Наталья Рубанова.

Губернатор стал также первым гостем у 19-летней Юлии Москвиной, студентки ЧГАКИ и будущего библиотекаря. Девушка, оставшись без родителей, жила с бабушкой, после смерти последней — с теткой, в частном доме. Юлия призналась журналистам, что пока с трудом ощущает себя владелицей отдельного жилья. Впрочем, одной ей оставаться недолго: вместе с девушкой посмотреть новую студию пришла будущая свекровь. А жених девушки сейчас проходит срочную службу.

В доме на Энгельса, напомним, еще в сентябре 2021 года было готово только несколько этажей. 31 августа, в свой последний визит в муниципалитет, губернатор придал строителям ускорение. Сегодня, поздравив новоселов, Текслер еще раз обратил внимание застройщиков на необходимость соблюдения сроков и заметил, что Еманжелинский район по итогам 2022 года имеет шансы стать лидером по расселению ветхо-аварийного жилья.

«2022 год — один из ключевых в решении проблемы аварийного фонда. Благодаря помощи региона Еманжелинск пошел еще дальше, фактически в этом году мы закроем всю потребность по переселению из жилья. Один дом сдан, второй сдается в апреле, в него расселены будут 20 домов блочного типа. В целом по региону задача поставлена Минстрою закрыть планы до 2024 года уже в этом году. На эти цели опережающим образом выделено 4,5 миллиарда, в том числе федеральные деньги по нацпроекту», — рассказал Алексей Текслер.

Отдельно губернатор остановился на проблеме приобретения жилья для детей-сирот. Как сообщало Первое областное информагентство, в 2022 году на покупку жилья и аренду квартир для таких ребят предусмотрена рекордная сумма — 1,1 миллиарда рублей, так что очередь из сирот должна существенно сократиться.

«Еще несколько лет назад в таких городах, как Еманжелинск, эта программа реализовывалась через приобретение жилья на вторичном рынке, нового и современного просто не было. Теперь принципиальная задача для всех муниципалитетов — строить новое жилье. Кстати, буквально накануне мы обсуждали с руководителем следственного управления СКР, что при приобретении вторичного жилья сиротам было очень много злоупотреблений. Жилье покупалось плохое, возбуждалось много уголовных дел. Строительство нового перекрывает еще и эту задачу», — резюмировал Текслер.