В Еманжелинске уровень воды за сутки снизился на 35 см

Работы по откачке и отводу воды из поселков продолжаются

В Еманжелинском районе паводковая ситуация постепенно стабилизируется. За минувшие сутки уровень воды снизился на 35 сантиметров. Откачка воды продолжается, для ускорения этой работы закупили шесть дополнительных мотопомп. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Евгений Светлов.

«Продолжаются работы по водопонижению, укреплению бортов русла реки Еманжелинка, дополнительной расчистке протока. Завершили восстановление и укрепление размыва борта реки Еманжелинка за поселком Пионерским. Расчищаем русло реки за поселком Рабочим, укрепляем борта, отсыпаем дорогу. Вскрыли дорогу по улице Советской для дальнейшего спуска воды из Пионерского»,— рассказал Евгений Светлов.

По его словам, воду откачивают круглосуточно и в усиленном режиме как на подтопленных улицах города, так и в поселках. Накануне район закупил шесть мощных мотопомп и передал их в распоряжение глав подтопленных поселков. Откачивает воду и мощная насосная установка, которую привезли в Еманжелинск по поручению губернатора Алексея Текслера.

На сегодняшний день на получение материальной выплаты от жителей поступило более четырех тысяч заявлений. 199 человек уже получили по 20 тысяч рублей. Остальные заявления в работе. Для более быстрого получения выплат в районе увеличили число комиссий до 70. Также рассматриваются заявления о потере имущества либо его порче. Такие выплаты получили три человека. Работа продолжается.

По всем вопросам пострадавшие от паводка жители Еманжелинского района могут обратиться в администрацию, управление соцзащиты или лично к главе.

Кроме того, с сегодняшнего дня в районе начали дезинфекцию территорий. Первой обработали территорию Пионерского поселка.

Стабилизируется ситуация и в Коркино. Там уровень воды снизился почти на метр. Количество комиссий, рассматривающих заявления на выплаты от пострадавших, также увеличено.