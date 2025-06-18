В Еманжелинске полицейский вытащил двух человек из горящего автомобиля

О смелом поступке южноуральского коллеги рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк

В Челябинской области полицейский вытащил из загоревшегося автомобиля водителя и пассажира. Об инциденте и смелом поступке коллеги из Еманжелинска рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Во время следования к месту службы сотрудник ГУ МВД России по Челябинской области старший прапорщик внутренней службы Дмитрий Андреев увидел задымившийся автомобиль. В машине находились люди. Он поспешил на помощь и вытащил из загоревшегося салона сначала водителя, а затем и пассажира. До приезда пожарного расчета Дмитрий Андреев не допускал к горящей машине прохожих», — говорится в сообщении.

Благодаря оперативным и решительным действиям старшего прапорщика удалось избежать трагических последствий, добавила она.

На следующий день семья владельца автомобиля пришла в отдел полиции, чтобы передать слова благодарности Дмитрию Андрееву.