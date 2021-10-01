В Еманжелинске подорожает проезд в общественном транспорте

Цена на билет в автобусе вырастет до 30 рублей

С 1 октября проезд на автобусе в Еманжелинске вырос с 28 до 30 рублей. Изменение цены билета одобрил совет депутатов Еманжелинского городского поселения. Эту информацию ИА «Первое областное» подтвердили в администрации Еманжелинска.



В совете депутатов подчеркнули, что нужно было выбрать одно из решений: увеличить сумму дотации предприятию из городского бюджета либо увеличить стоимость проезда. Поскольку бюджет города и так дотационный, чтобы не урезать другие его статьи, депутаты решили увеличить на два рубля стоимость проезда.

Повышение цен — это вынужденная мера, и связана она с подорожанием расходных материалов для содержания транспорта и газа, которым заправляют автобусы, отметили власти.