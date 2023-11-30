В Еманжелинске открыли третью библиотеку нового поколения

Читателям представили книги с дополненной реальностью

В рамках национального проекта «Культура» в Челябинской области состоялось открытие 36 библиотек нового поколения. Центральной районной библиотеке Еманжелинского района присвоено имя И. Сабирова. Модернизация учреждения была проведена за счет областного бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона.

После обновления библиотека полностью переосмыслила свое пространство, создав комфортные условия для читателей. Размещение книжного фонда было оптимизировано для удобства поиска литературы. В новой библиотеке посетители могут не только выбрать книги, но и встретиться с друзьями или партнерами по бизнесу, создать и реализовать творческие проекты, стать автором мероприятий и использовать возможности саморазвития через систему виртуальной реальности и интерактивную панель.

Также у пользователей есть возможность доступа к фондам российских библиотек через Национальную электронную библиотеку. Для комфортного времяпровождения в библиотеке предусмотрены функциональные зоны для чтения и отдыха. Все помещения оборудованы с соблюдением современных требований.

После модернизации книжный фонд Центральной районной библиотеки Еманжелинского района пополнился современными развивающими книгами, приключенческой, художественной и отраслевой литературой, справочными изданиями, стихами и 4D-энциклопедиями с дополненной реальностью.