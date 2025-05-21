В экопутеводитель по России включены заповедные территории Челябинской области

Отдых в нацпарках — это шанс получить заряд энергии и восстановить силы

В экопутеводитель для туристов по России включены несколько уральских маршрутов, среди них —нацпарк «Таганай» и участки Большой Уральской тропы. Всего на национальном туристическом портале путешествуем. рф размещены материалы об экологических маршрутах в 59 регионах России, сообщает пресс-служба Минэкологии.

Экомаршруты полностью или частично проходят по особо охраняемым природным территориям и позволяют туристам посетить природные достопримечательности, выбрав направление в зависимости от предпочтений и физической подготовки.

Поддерживать баланс между комфортом туристов и сохранностью уникальных экосистем помогают мероприятия в рамках национальных проектов «Экологическое благополучие» и «Туризм и гостеприимство».

Нацпарк «Таганай» в путеводителе представляют экотропа «Путешествие по Европе и Азии» и пеший маршрут «К Большой Каменной реке». Большая Уральская тропа предлагает несложные маршруты выходного дня протяженностью от 5 до 10 км, идеальные для новичков или семейных прогулок. В их числе маршрут от Красного до Большого Камня, Аракульский шихан и озеро Аракуль, гора Сугомак и Сугомакская пещера, поход на Чертов Зуб из поселка Большие Егусты; поход на Большую Калагазу.

Для туристов, готовых к более длительным путешествиям, в разделе «Большая Уральская тропа: маршруты вдоль и поперек старых гор» предлагается 15-километровый поход на Вишневые горы и Курочкин лог.

Отдых в национальных парках — это не только возможность вырваться из городской суеты, но и шанс получить заряд энергии и восстановить силы. По данным Агентства стратегических инициатив, четыре дня погружения в природную среду и соответствующее отключение от мультимедиа и интернет-технологий увеличивают творческую производительность, решение трудных задач на 50 процентов. Пребывание на природе уменьшает уровень враждебности и депрессии, а также повышает энергичность.

Ранее ИА «Первое областное» рассказало, что в России в целом и на Южном Урале, в частности, заметно выросла популярность избинга.