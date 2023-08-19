В Екатеринбурге открыли спортивную деревню международного фестиваля студенческого спорта

Участников поприветствовал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев

Накануне, 18 августа, в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие спортивной деревни — многофункционального комплекса, включающего в себя современные спортивные объекты и административные центры. Именно там с 19 по 31 августа пройдет международный фестиваль студенческого спорта. Участие в открытии деревни приняли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, замминистра спорта России Азат Кадыров и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, передает пресс-служба полпреда президента в УрФО.

Деревня включает в себя современные общежития, столовую, фитнес-центр, операционный, информационный, спортивный информационный центры, офисы исполнительной дирекции, поле для регби с легкоатлетическими дорожками, Дворец водных видов спорта и многое другое.

«Приветствуем вас на открытии спортивной деревни. Это многофункциональный комплекс, который включает самые современные спортивные объекты, здесь создана инфраструктура для восстановления и отдыха спортсменов, а также все условия, чтобы зрителям было удобно наблюдать за спортивными состязаниями. Я хочу пожелать всем участникам этого фестиваля больше побед и меньше травм, а также доброго общения»,— пожелал Владимир Якушев.

Кроме того, в спортивной деревне в течение всех дней фестиваля будет проходить культурная и общественная программы с турнирами, мастер-классами, совместным созданием арт-объекта фестиваля и многим другим.

Напомним, за медали фестиваля в 14 видах спорта будут сражаться спортсмены из России, Аргентины, Армении, Бангладеш, Бразилии, Гватемалы, Ирана, Кыргызстана, Мексики, Сербии. Челябинскую область на соревнованиях представят студенты трех вузов, они будут бороться за медали в семи видах спорта.