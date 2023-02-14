В единственную мечеть Миасса провели газ

Храм сейчас находится на этапе строительства

Единственную мечеть Миасса, которая пока что находится на этапе строительства, газифицировали. Для этого проложили более 400 метров газопровода, сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Челябинск».

Предыдущая мечеть в Миассе была закрыта после пожара, и верующим пришлось ездить в соседний поселок. Новая мечеть будет вмещать до 200 прихожан. Газовое отопление позволит им собираться в комфортных условиях.

Котельную мечети уже подключили к сетям. Специалисты установили пункт редуцирования газа и провели пуско-наладочные работы.

Напомним, в ноябре 2022 года закончили строительство газопровода-закольцовки между двумя газораспределительными станциями: Сыростан и Миасс. Магистраль протяженностью почти 15 километров позволила увеличить поставку газа в Миасский округ и догазифицировать более 3,2 тысячи домовладений в пяти населенных пунктах округа.