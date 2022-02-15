В двух южноуральских городах установили акустические системы для оповещения горожан в случае ЧС

Новое оборудование сможет проинформировать большее количество людей

В Копейске и Троицке Челябинской области дооснастили систему для оперативного информирования населения в случае ЧС — региональную автоматизированную систему централизованного оповещения. Компания «Ростелеком» смонтировала 26 мощных акустических установок, которые будут транслировать голосовые сигналы тревоги. Об этом сообщили в пресс-службе провайдера.

«Мощные акустические установки, которые мы смонтировали в этом году в Копейском и Троицком городских округах, размещены так, чтобы обеспечить максимальный охват населения этих муниципальных образований при запуске автоматизированной системы оповещения»,— рассказал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Работы провели в рамках контракта с «Центром гражданской обороны и защиты населения Челябинской области».

В 2020 году компания в рамках сотрудничества с министерством общественной безопасности модернизировала систему оповещения в 43 муниципалитетах Челябинской области, в том числе в закрытых городах региона. Благодаря обновлению система бесперебойно доводит сигнал тревоги к пунктам диспетчерских служб.