В двух селах Варненского округа запущены новые блочные котельные

Обе построены благодаря госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ в Челябинской области»

В селе Бородиновка и поселке Новый Урал Варненского района состоялось торжественное открытие новых блочных котельных, построенных благодаря субсидии, выделенной муниципалитету в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

По итогам аукциона на строительство котельных был заключен договор с обществом с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетика Урала».





В пуске котельных помимо местных жителей и представителей подрядчика присутствовали глава Варненского округа Евгений Парфенов и Константин Моисеев, который руководил Варненским районом.

«Старые убыточные котельные, возведенные в населенных пунктах еще в советские годы, отапливали множество объектов: многоквартирные дома, детские сады, школы и другие. Сегодня перед нами современные котельные, оснащенные новейшими технологиями и полностью автоматизированные», — отметил Евгений Парфенов.