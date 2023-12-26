В двух районах Челябинской области отменили занятия в школах 26 декабря

В регионе сегодня снежно и скользко

В Карталинском и Варненском районах Челябинской области сегодня, 26 декабря, отменили занятия в школах из-за непогоды. Учиться дистанционно будут учащиеся всех классов первой и второй смен. Об этом сообщили в пресс-службах управления образования Варненского района и отдела ГО и ЧС Карталинского района.

«Сегодня занятия в школах отменяются, дистант»,— написали в управлении образования.

«Отмена занятий с 1-го по 11-й классы первой и второй смены»,— уточнили в отделе ГО и ЧС.

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. По данным синоптиков, сегодня ожидается шквалистый ветер до 25 метров в секунду, сильные снегопады, метели и гололед.