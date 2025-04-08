В двух районах Челябинска вода из‑под крана может позеленеть

В городе продолжают проверять систему теплоснабжения

Сегодня, 8 апреля, в Ленинском и Советском районах Челябинска будут проверять сети теплоснабжения на утечки. Для этого в воду добавят безопасный органический краситель зеленого цвета. Челябинцам напомнили, что делать, если вдруг из-под крана пошла ярко-зеленая вода.

Изменение цвета воды в кранах возможно, если в доме водопроводная вода каким-то образом смешалась с той, которая поступает в систему отопления. Так что, если вдруг в вашем доме пошла зеленая вода, сообщите об этом в свою управляющую компанию.

Проверяют с помощью яркого красителя и внешние утечки. Если вдруг вы заметили на улице лужу зеленого цвета, позвоните в УСТЭК по номеру 246-40-00 и сообщите, где именно обнаружено место утечки.