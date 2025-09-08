В двух районах Челябинска из-за аварии снизили напор воды

Бригады ремонтников работают в усиленном режиме

На водоводе возле автодороги Меридиан произошла авария. Из-за этого в Тракторозаводском районе и северо-восточной части Калининского района Челябинска снижен напор воды. Проблемы могут наблюдаться на верхних этажах многоквартирных домов и в частном секторе. Об этом сообщает МУП «ПОВВ».

Ограничение давления воды связано с процессом определения характера повреждения. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, чтобы максимально оперативно восстановить поврежденный участок водовода и нормализовать водоснабжение, отмечают в компании.

Бесплатно набрать воду на время перебоев можно в водоматах по адресам: улица Горького, 66, Героев Танкограда, 48, Героев Танкограда, 59/1.