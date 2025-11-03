В двух поселках Челябинской области ввели карантин из-за бешенства

Заразились непривитые домашние животные

В Челябинской области зарегистрировано сразу два случая заражения домашних животных бешенством. На территориях распоряжениями губернатора введен карантин. Документы опубликованы на портале официальной правовой информации.

Один из эпизоотических очагов выявлен в поселке Комсомольском Брединского округа на улице Мира, второй — в поселке Зауральском Еманжелинского округа в СНТ «Живая защита». Неблагополучной признана территория радиусом до двух километров от границы очага.

Распоряжениями запрещается вывоз восприимчивых животных, за исключением тех, которые были вакцинированы от бешенства полгода назад. Также на неблагополучной территории запрещено проводить массовые мероприятия. Ответственным лицам поручено ликвидировать эпизоотические очаги.