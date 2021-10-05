В двух поселках Челябинской области введен карантин по лейкозу крупного рогатого скота

В Увельском районе обнаружены эпизоотические очаги

В Челябинской области обнаружены очаги лейкоза крупного рогатого скота. Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Александр Завалищин подписал приказ о введении ограничительных мероприятий по лейкозу животных на территории Увельского района. Карантин введен в поселке Синий Бор и деревне Родионово, в резервацию попали четыре личных подсобных хозяйства жителей населенных пунктов. Лейкоз крупного рогатого скота — хроническое инфекционное заболевание, наносящее значительный урон животноводческим хозяйствам. Приказ о введении карантина опубликован на сайте Минсельхоза.

Эпизоотическими очагами признаны два личных подсобных хозяйства в деревне Родионово и поселке Синий Бор Увельского района. В радиусе пяти километров от очагов принимаются ограничительные меры.

На время действия карантина вводятся запреты на вывоз скота из хозяйств, где отмечается вспышка заболеваемости, без разрешения ветеринарных врачей, а также запреты на ввод нового поголовья. Если количество инфицированных животных превысило 5% от всего поголовья хозяйства, больное животное отправляют на убой. Карантин подразумевает большое количество ограничительных мероприятий для предотвращения распространения инфекции и отменяется специальным приказом министра.