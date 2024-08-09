В двух поселках Челябинской области снимут режим ЧС

Губернатор провел заседание оперштаба по борьбе с последствиями паводка

Сегодня, 9 августа, в поселках Первомайский и Роза Коркинского района, которые оказались в зоне подтопления, снимут режим ЧС. Улучшается ситуация и в Миассе — там вода идет на спад. Вместе с тем произошел перелив областной дороги Миасс — Карабаш — Кыштым. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание оперативного штаба по борьбе с последствиями паводка, сообщили в пресс-службе правительства.



Сегодня из-за переполнения озера Сырыткуль произошел перелив через береговую линию. Вода подтопила участок дороги возле населенного пункта Новоандреевка, поэтому его пришлось временно закрыть.

«Сейчас уровень воды снижается. Силы и средства дорожных служб мобилизованы на месте перелива, как только вода спадет, дорожники отработают, движение будет восстановлено», — сказал Алексей Текслер.

По направлению движения воды нет подтоплений жилых домов. На месте дежурят сотрудники ГУ МЧС и спасатели.

«В остальных подтопленных территориях области ведутся восстановительные работы по обеспечению всех систем жизнеобеспечения. Продолжается работа по приему заявлений от жителей, дома которых были затоплены, и перечислению денежных средств на счета людей», — сказали в пресс-службе.

Первые выплаты на восстановление жилья начнутся 12 августа. Глава региона поручил Минстрою и Минсоцотношений работать в том числе в выходные дни, чтобы жители как можно скорее получили выплаты и занялись восстановлением жилья.

«В части работы комиссий и оформления всех документов работа должна продолжаться, не останавливаться. Давайте более динамично ее вести», — подчеркнул глава региона.