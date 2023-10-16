В двух поселках Челябинска нет тепла из‑за аварий

Восстановлением ресурса занимаются круглосуточно

Несмотря на то, что отопительный сезон в Челябинске стартовал еще 3 октября, в некоторых домах тепла до сих пор нет. Сегодня, 16 октября, на холодные батареи в соцсетях пожаловались некоторые жители Металлургического района.

«На ЧМЗ на улице Приборостроителей нет отопления и горячей воды уже неделю. В аварийке ответили в выходные, что аварии нет, хотя у ДК „ЧМК“ парит из колодцев, на пересечении улиц Дегтярева и 60 лет Октября тоже парит. ЖЭК ничего не может сделать, отвечают, что низкие параметры... В администрации ответили обращаться в ЖЭК, замкнутый круг какой-то...»— написала местная жительница.

На аппаратном совещании замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил, что теплоноситель подан во все дома и соцобъекты. Проблемы есть, но они точечные.

«Точечно есть обращения от жителей на низкие параметры теплоносителя. В этом случае управляющие компании осуществляют регулировку параметров совместно с едиными теплоснабжающими организациями, управление ЖКХ координирует. Если где-то в подъезде или квартире отсутствует отопление, то в первую очередь необходимо обратиться в свою управляющую компанию, которая будет разбираться в проблеме»,— сообщил Александр Астахов.

Также, по его словам, на сегодняшний день есть несколько аварийных отключений в частном секторе в Ленинском и Металлургическом районах. Эти аварии устраняют в круглосуточном режиме.

Глава Челябинска Наталья Котова поручила держать на контроле все обращения и нормализовать систему отопления до конца недели.