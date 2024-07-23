В двух городах Челябинской области выпало почти 80% месячной нормы осадков за сутки

Дожди не прекратятся и в ближайшие дни

За минувшие сутки в Магнитогорске и Южноуральске прошли сильные дожди. По данным синоптиков регионального Гидрометеоцентра, количество осадков почти достигло месячной нормы.

«В Магнитогорске 22 июля выпало 51,9 миллиметра осадков — это 75% месячной нормы. В Южноуральске — 53 миллиметра, что составляет 77% месячной нормы. В отдельных районах отмечались грозы, днем град, усиление ветра до 21 метра в секунду»,— рассказали синоптики.

Днем ранее половина месячной нормы осадков выпала в Челябинске. И это даже не за полные сутки.

Как ранее сообщали синоптики, над Челябинской областью в средней тропосфере сформировался высотный южный циклон, который и влияет на регион. Ожидается, что дожди, местами неслабые, не прекратятся до конца недели.

Погода, кстати, все это время будет прохладной. Местами температура опустится до +14 градусов.