В двух городах Челябинской области сменились начальники отделов полиции

Кадровые перестановки коснулись Снежинска и Катав-Ивановского района

Начальник Главного управления МВД России по Челябинской области Михаил Скоков назначил новых руководителей двух территориальных органов внутренних дел. В Снежинске пост занял Данил Шафиков, а в Катав-Ивановском районе — Артем Евполов, сообщили в областном Главке.

Подполковник полиции Данил Шафиков был представлен сегодня коллегам на совещании, которое проходило в Снежинске. Новый руководитель отдела полиции в «запретке» начинал службу оперуполномоченным уголовного розыска ОВД Катав-Ивановского района в 1998 году. С 2016 года, он возглавлял катав-ивановский Отдел МВД.

«Сегодня новому руководителю нужно сплотить коллектив, повести за собой личный состав отдела внутренних дел в Снежинске для достижения достойных результатов, главным из которых является доверие населения. Жители должны видеть в сотрудниках полиции своих защитников, готовых всегда прийти на помощь», — отметил начальник ГУ МВД области.

Новый руководитель ОМВД России по Катав-Ивановскому району Артем Евполов был представлен личному составу на совещании в режиме онлайн. Ранее он занимал должность замначальника МО МВД России по ЗАТО Трехгорный — начальника полиции. С 2005 по 2022 годы Артем Евполов проходил службу в различных подразделениях катав-ивановской полиции.