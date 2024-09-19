В двух городах Челябинской области прошли массовые проверки мигрантов

Их поставили на фотоучет

В Челябинске и Магнитогорске полицейские и представители военного комиссариата проверили места, где живут и работают мигранты, в том числе объекты строительства и торговли. Сейчас решается вопрос о выдворении четверых человек из России. Восьмерым иностранцам предстоит встать на воинский учет.



В Магнитогорске за день проверили 80 иностранцев. Шестеро из них находились в России с нарушением правил пребывания в стране.

«По четырем фактам нарушения миграционного законодательства решается вопрос о выдворении иностранных граждан с территории Российской Федерации. Выявлено пятеро граждан России, не исполнивших обязанность по первоначальной постановке на воинский учет», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В Челябинске проверили места уличной торговли овощами, фруктами и питанием в промзоне Ленинского района. Там нарушений миграционного законодательства не нашли.

«Трое уроженцев ближнего зарубежья, имеющих гражданство Российской Федерации, были доставлены в военный комиссариат Ленинского района, где их обязали явкой для постановки на воинский учет», — прокомментировал в пресс-службе.

Всех иностранцев проверили на причастность к совершенным преступлениям. А также их поставили на фотоучет.