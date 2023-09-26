В двух городах Челябинской области назначили новых прокуроров

Руководителей надзорных ведомств утвердили в Коркино и Каслях

В Коркино и Каслях Челябинской области назначили новых прокуроров. Подробности сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В Коркино городским прокурором стал советник юстиции Владимир Горских. В ведомстве он работает более 19 лет. Прошел по карьерной лестнице от следователя до старшего помощника прокурора Ленинского района Челябинска и зампрокурора Металлургического района Челябинска.





С апреля 2019 года Владимир Горских был заместителем прокурора Копейска.

В Каслях должность занял советник юстиции Сергей Иванов. На службе он уже более 13 лет. За это время он успел поработать старшим следователем Челябинской транспортной прокуратуры, замруководителя следственного отдела по Советскому району Челябинска и заместителем прокурора Копейска.





С июня 2022 года Сергей Иванов работал в должности заместителя прокурора Челябинска.

Напомним, в августе этого года нового прокурора назначили в Еткульском районе. Им стал младший советник юстиции Сергей Сараев.