В две смены будут работать мусоровозы в Челябинске 30 декабря и 1 января

Именно в эти дни скапливается больше всего отходов на контейнерных площадках города

В Челябинске в предстоящие новогодние праздники готовятся усилить вывоз коммунальных отходов, сообщает пресс-служба ЦКС. Для этого в организации «Эковывоз» решили пустить мусоровозы по контейнерным площадкам не раз в сутки, а два раза. Если обычно машины объезжают площадки с утра, то в эти дни техника приедет утром и вечером. Сделают это 30 декабря и 1 января. Как раз в эти дни, по многолетнему опыту, накапливается наибольшее количество отходов в контейнерах.

Работу площадки «Эковывоз» проверили 26 декабря министр экологии Челябинской области Игорь Гилев, замглавы города Александр Астахов, зам генерального директора ООО «Центр коммунального сервиса» Алексей Петров. Усиленное внимание этому вопросу уделяют для того, чтобы избежать прошлогоднего мусорного коллапса.

Производственная база предприятия, где моют и ремонтируют технику, в праздники будет работать круглосуточно. Работу диспетчерского пункта, мониторинг и управление вывозом ТКО продемонстрировал директор ООО «Эковывоз» Александр Далатказин.





На площадке организован полный цикл обслуживания мусоровозов. Есть автомоечный комплекс, ремонтный цех, стоянка. Там также побывали ответственные за ситуацию с вывозом отходов гости. В общей сложности Челябинск и Копейск будут обслуживать более 60 мусоровозов разного типа.





«Этой техники на 100% достаточно, чтобы обеспечить опустошение контейнеров, установленных в местах сбора ТКО в столице Южного Урала. На случай непредвиденных обстоятельств у челябинского перевозчика в запасе есть еще порядка 10 мусоровозов, которые могут быть использованы в качестве подменных автомобилей», — заверил Алексей Петров.

Если, вопреки прогнозам и расчетам, площадки занесет снегом, возникнет экстренная ситуация и ответственные за уборку службы подведут — «Эковывоз» договорился с автопарками, которые предоставят погрузчики для расчистки пути мусоровоза.