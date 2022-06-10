В Думу внесли законопроект о доставке вахтовиков на работу за счет работодателя

Для этого можно использовать транспорт предприятия

Работодатели будут обязаны за свой счет довозить вахтовиков до места работы. Соответствующий законопроект внесло правительство РФ в Госдуму, документ опубликовали в думской электронной базе.

В действующем законе сказано, что тех, кто работает вахтовым методом, отправляют на работу и обратно «экономически целесообразными видами транспорта на основе долгосрочных договоров, заключаемых предприятиями с организациями и предприятиями транспортных министерств».

Новая инициатива предполагает довозить работников «от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно» за счет средств работодателя. Также работодатель может компенсировать стоимость проезда от места жительства до места нахождения работодателя. Размер компенсации устанавливается коллективным договором либо нормативным актом.

Как сказано в документе, законопроект позволит обеспечить гарантии социально-трудовых прав тех, кто работает вахтовым методом.