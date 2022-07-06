В Донецкую Народную республику поступили 40 аппаратов ИВЛ из Челябинской области

Медицинское оборудование уже получили больницы Волновахи, Докучаевска, Ясиноватой

Сегодня, 6 июля, медики Донецкой Народной республики приняли груз гуманитарной помощи из Челябинской области. В ДНР приняли обещанные губернатором Алексеем Текслером аппараты искусственной вентиляции легких, сообщил Первому областному информагентству руководитель челябинской делегации в республике Дмитрий Гатов.



Грузовики с медоборудованием прибыли в город Харцызск. Для встречи колонны, как сообщил Дмитрий Гатов, приехали заместитель министра здравоохранения ДНР, главврачи и представители разных населенных пунктов. На данный момент ИВЛ уже получили медики из Волновахи, Докучаевска, Ясиноватой.

Как сообщало Первое областное информагентство, губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал с рабочим визитом в Донецкой республике в середине июня 2022 года. Текслер передал главе ДНР Денису Пушилину машины скорой помощи и обсудил дальнейшую помощь донбассцам. В числе прочего губернатор озвучил скорое прибытие 40 аппаратов искусственной вентиляции легких — оборудования, остро необходимого разоренным войной больницам для лечения и больных, и раненых.