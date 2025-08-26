В доме на северо‑западе Челябинска месяц из всех кранов идет кипяток

Чтобы искупать ребенка, приходится остужать горячую воду

В редакцию ИА «Первое областное» обратились жильцы дома 113 на проспекте Победы в Калининском районе Челябинска. Уже месяц им приходится остужать кипяток, который идет из всех кранов, чтобы искупать ребенка или помыть посуду.

Летом многие челябинцы столкнулись с задержками подачи горячей воды после опрессовок: кому-то приходилось ждать больше недели, кому-то — больше четырех недель. Жильцы пятого подъезда дома 113 на проспекте Победы не страдают от такого. Здесь все в точности наоборот: вместо подогрева кастрюль, им приходится их остужать.

«С 25 июля у нас из всех кранов идет кипяток. Мы думаем, что причина в едином стояке, который проходит в нашем подъезде, потому что в других подъездах такой проблемы нет», — сетует Светлана Сидоренко.

Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания «Союз». Там на звонки жильцов не отвечают, на жалобы через систему ГИС ЖКХ сообщают, что обращение переведено в статус «Исполнено», однако из кранов так и продолжает идти кипяток. В УК не ответили и на звонки ИА «Первое областное».

Следующим шагом в борьбе за холодную воду стало обращение жильцов в Государственную жилищную инспекцию Челябинской области. Запрос собственники направили 25 августа. В ГЖИ корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что обращение (на момент 25.08.2025) официально еще не дошло. Напомним, по законодательству на рассмотрение заявки может уйти до 30 дней.

ИА «Первое областное» будет следить за ситуацией.