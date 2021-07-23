В Доме культуры Увельского района появятся выставочные зоны и современная библиотека

В здании завершается капитальный ремонт

По национальному проекту в Увельском районе отремонтировали Дом культуры. В обновленном здании обустроят новые зоны для семейного отдыха, библиотеку и пространство для проведения выставок. Зданию давно требовался капитальный ремонт, сообщает пресс-служба районной администрации.

Дом культуры в селе Рождественка построили в 1970 году. Там расположились библиотека, учебная площадка Увельской детской школы искусств, местное отделение общества для детей-инвалидов «Синяя птица».

В 2021 году в рамках нацпроекта «Культура» в здании отремонтировали зрительный зал, фойе, внутренние помещения, инженерные сети, фасад и крышу. Также установили новые кресла и шьют портьеры для помещений. На эти цели из федерального, областного и районного бюджета выделили более 5 миллионов рублей.

«В результате капитального ремонта Дом культуры превратится в современное пространство с учетом потребностей наших жителей. Появятся зоны для детского творчества и семейного досуга, выставочные зоны и современное библиотечное пространство, будут созданы условия по доступности здания для людей с ограниченными возможностями здоровья. Все это позволит повысить качество наших услуг и внедрить новые формы обслуживания», — рассказала директор Рождественской сельской централизованной клубной системы Елена Акульшина.

Благодаря государственной программе «Развитие культуры и туризма в Челябинской области» Рождественскому ДК выделили более 4,5 миллиона рублей из областного и районного бюджетов. Это позволило приобрести современное световое, звуковое и видеопроекционное оборудование.

Автор: Даниил Паньков