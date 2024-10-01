В домах Магнитогорска начали включать отопление

Тепло будет поступать в квартиры постепенно

В первый день октября в Магнитогорске начали включать отопление в жилых домах. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.



Власти Магнитогорска приняли решение не дожидаться, пока температура воздуха на улице будет держаться ниже +8 градусов в течение пяти дней. Отопление в дома будет поступать постепенно. Заметим, что в социальные учреждения города тепло начали давать раньше.

По общему правилу ответственность за подачу тепла в жилые дома несут управляющие компании и МП трест «Теплофикация». Поэтому, если после подачи отопления батареи остаются холодными, в первую очередь нужно обратиться в УК, относящуюся к вашему дому.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в 36 муниципалитетах Челябинской области отопительный сезон стартовал в конце сентября. Также мы рассказали, что делать и куда обращаться, если у вас не дали отопление.

Автор: Ксения Рындина