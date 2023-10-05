Сегодня, 5 октября, в Ленинском, Калининском и Тракторозаводском районах Челябинска отключили горячую воду. Это связано с ремонтными работами. В большей части домов водоснабжение вернут завтра, сообщили в пресс-службе мэрии.
В Ленинском районе из-за ремонта сетей «УСТЭК-Челябинск» отключил горячую воду в 109 многоквартирных домах и девяти социальных учреждениях.
Также воды нет в 154 частных домах по улицам: Коллекторная, Цимлянская, Туруханская, Ачинская, Бугурусланская, Низинная, Бирская и Магнитогорская.
В мэрии заверили, что работы завершатся завтра, 6 октября.
В Калининском районе работы проводит МУП «ЧКТС». Горячее водоснабжение отключили в 13 жилых домах и двух соцобъектах.
Работы завершат сегодня.
В Тракторозаводском районе МУП «ЧКТС» ремонтирует сети на улице Первой Пятилетки. До сегодняшнего вечера от горячего водоснабжения отключили дом № 31.
«Все ремонтные работы находятся на контроле администрации Челябинска», — заверили в пресс-службе мэрии.
Напомним, в конце сентября горячую воду отключали в 105 домах микрорайона Чурилово.