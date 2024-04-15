В домах челябинцев 16 апреля из кранов пойдет кипяток

«УСТЭК-Челябинск» проводит второй этап испытания теплосетей

Во вторник, 16 апреля, компания «УСТЭК — Челябинск», которая отвечает за тепло и горячую воду в городе, проведет испытания тепловых сетей. Воду в трубах нагреют до максимальной температуры, сообщает пресс-служба организации.

Испытания пройдут с 6:00 до 20:00 и затронут зону работы Челябинской ТЭЦ-2 в Тракторозаводском, Советском, Центральном и Ленинском районах. Для безопасности горячую воду отключат в квартирах, не оснащенных автоматическими регуляторами температуры. Также для обеспечения безопасности на время проведения испытаний в контуре временно прекратят теплоснабжение школ, детских дошкольных учреждений, учреждений здравоохранения.

Жителей города предупреждают, что во время испытаний из кранов может литься кипяток. Поэтому сначала следует включать холодную воду, а потом добавлять к ней горячую.

При обнаружении промоин, выхода горячей воды на поверхность звоните в оперативно-диспетчерскую службу «УСТЭК-Челябинск» по телефону 246-40-00, 246-72-73 или в аварийные службы МЧС, УЖКХ Челябинска, администрации районов города.

18 апреля такие же испытания проведут в контуре теплоснабжения Северо-Западной котельной в Калининском и Курчатовском районах.