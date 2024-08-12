В Долгодеревенском спасли дальнобойщика с лопнувшим аппендиксом из Беларуси

Мужчина две недели колесил по стране и глушил боль таблетками

В Сосновской ЦРБ в Долгодеревенском спасли дальнобойщика из Беларуси, который проехал 10 тысяч километров с воспалившимся, а потом и с разорвавшимся аппендиксом. Мужчина глушил боль таблетками и сдался, только когда терпеть стало уже невмоготу, рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Как рассказал сам пациент, Василий Миронов, боль в животе он почувствовал на подъезде к Нижнему Новгороду, но значения не придал — подумал, может, съел что-то не то. На «обезболах» добрался до Новосибирска, затем — до Китая, где загрузился и отправился домой через Казахстан.

«В районе Кургана боль стала усиливаться, а обезболивающие перестали помогать. Но я продолжал терпеть. В какой-то момент почувствовал, что больше не могу. Доехал до ближайшей заправки и попросил вызвать скорую помощь. Сказал: „Везите куда поближе, терпеть больше сил нет“», — рассказывает Василий.

Ближайшей оказалась районная больница в Долгодеревенском. Там у пациента взяли анализы и срочно отправили на операционный стол: оказалось, аппендикс у мужчины уже лопнул, и начались процессы гниения. В общей сложности от первых симптомов до приезда в больницу прошло около 14 дней.

Сейчас пациент идет на поправку и скоро вернется домой к семье.