В Долгодеревенском появился новый сквер

«Сад Победы» благоустроили на набережной реки Зюзелги

В селе Долгодеревенском Сосновского района появилось новое место отдыха. Сквер разбит на высоком северном берегу напротив здания начальной школы, сообщили в пресс-службе администрации района.

Уже растущие на месте яблони были перенесены и образовали линию на краю сквера. В «Саду Победы» появились пешеходные дорожки, скамейки, фонари, а также смонтировали детскую игровую площадку. Высадили ели, шаровидные ивы, груши, яблони и декоративные кустарники, установили освещение и видеонаблюдение.

«Центральным элементом сквера „Сад Победы“ стал памятник защитникам Отечества, выполненный из черного мрамора. К нему ведет аллея из гигантских красных арок в форме звезд. Открытие памятника было решено провести 9 мая 2022 года. Сам сквер уже открыт для посещения. Как и ожидалось, самым популярным местом стала игровая площадка», — сообщили в пресс-службе администрации Сосновского района.

Территорию благоустроили в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Стоимость объекта — 12,3 миллиона рублей.

В следующем году местная администрация планирует установить ограждение сквера и смонтировать подсветку звезд-арок.