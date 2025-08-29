В Долгодеревенском откроют сквер в честь героев — участников СВО

Ожидается торжественная церемония

На набережной реки Зюзелги в Долгодеревенском откроют сквер героям — участникам СВО. Он находится на территории «Сада Победы». Новое общественное и мемориальное пространство появляется благодаря участию сельского поселения во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика», сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В селе уже готовятся к торжественному открытию сквера. Его проект включает в себя благоустройство, в том числе земляные и облицовочные работы, озеленение и освещение, установку скамеек и урн.

Центром сквера будет памятник участникам СВО. Основой скульптуры из бронзы стал образ Героя РФ Андрея Мосина. Он погиб, защищая Родину. Автор композиции — скульптор и педагог Константин Гилев. Он продолжает традиции известной династии из Каслей. Об этом памятнике и других монументах в честь наших героев ИА «Первое областное» писало в специальном материале.

Добавим, что на здании школы, где учился герой, в начале 2025 года установили мемориальную табличку. Сквер является продолжением мемориального комплекса по увековечиванию памяти защитников Отечества.