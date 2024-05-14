В Долгодеревенском на два месяца объявлен карантин по бешенству

Смертельный вирус обнаружен у погибшего котенка, которого приютила местная жительница

В селе Долгодеревенском Сосновского района в срочном порядке прививают домашних животных от вируса бешенства. В начале мая здесь погиб приблудный котенок. Ветлаборатория исследовала труп животного, оказалось, тот был болен, сообщает газета «Сосновская нива».

В связи с происшествием сотрудниками Сосновской ветстанции на территории Долгодеревенского введен карантин по бешенству животных. Это означает, что до 8 июля включительно на территории села запрещен убой животных, нельзя ввозить и вывозить животных, проводить ярмарки, выставки животных и другие мероприятия.

Кроме того, в рамках мероприятий проводится бесплатная вакцинация домашних животных от вируса бешенства.

Напомним, заболевание опасно для человека. Чтобы заразиться, достаточно одного укуса или царапины. Жителей сельских районов просят более внимательно относиться к появлению диких животных, особенно лисиц и енотовидных собак, в пределах населенных пунктов — это является первым признаком неадекватного поведения для диких животных. Вирусу бешенства не могут противостоять хомяки, суслики, домашние кошки, морские свинки, весь отряд грызунов, включая кроликов. Чувствительность к вирусу присутствует у собак, овец, крупного рогатого скота. Молодые животные заражаются чаще, чем старые.

Первые признаки заболевания: животные перестают пить, прячутся в укромных местах — из-за светобоязни. Следующая стадия — агрессия, в этот период у животных сужаются зрачки, появляется обильное слюноотделение.