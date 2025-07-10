В Долгодеревенском хирурги впервые восстановили отток желчи 80‑летнему пациенту

Ранее такие вмешательства делали исключительно в крупных клиниках

В районной больнице села Долгодеревенского врачи совершили настоящий прорыв, проведя сложнейшую двухэтапную операцию 80‑летнему пациенту. Ранее такие вмешательства выполняли только в крупных специализированных клиниках, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Поступивший в больницу с признаками желтухи мужчина страдал от закупорки желчных протоков. Протоки закрыла опухоль. Вырезать образование невозможно. Поэтому хирурги приняли решение провести уникальное для районной больницы вмешательство — соединить желчный пузырь и тонкий кишечник, минуя опухоль.

«Эта операция проводилась у нас впервые. Желчь, вырабатываемая в количестве около литра в сутки, не могла попасть в двенадцатиперстную кишку, она застаивалась и вызывала сильные страдания. Теперь отток желчи восстановлен», — рассказал заведующий хирургическим отделением Марат Гафуров.

Благодаря профессионализму врачей Долгодеревенской районной больницы пациент избавился от боли и уже выписан домой.