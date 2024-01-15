В детском саду Челябинска нашли фальсифицированные субпродукты

Вместо говяжьей печени детей пытались накормить свиной

Во время проверки одного из детских садов Челябинска эксперты взяли пробы говяжьей печени. Позже в лаборатории в них нашли ДНК свиньи, что свидетельствует о фальсификации субпродуктов, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Производитель продукции — цех мясных полуфабрикатов „Ермак“ — грубо нарушил требования технических регламентов Таможенного союза, не указав на маркировке товара обязательные сведения о его составе. Отсутствие данной информации привело к выпуску фальсифицированной продукции и нарушению интересов потребителя», — отмечают в пресс-службе.

После того как было выявлено нарушение, Россельхознадзор прекратил действие декларации «Ермака» на реализацию субпродуктов. Предприятию объявлено предостережение о недопустимости подобных нарушений.