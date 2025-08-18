В детском лагере в Башкирии госпитализировали 25 человек с признаками отравления

Причину массового недомогания выясняют в инфекционной больнице

В детском лагере «Патриот» в Стерлибашевском районе Башкирии произошел инцидент, в результате которого экстренно госпитализированы 25 человек, включая 22 ребенка и троих взрослых. Об этом сообщает bashinform.ru. Ночью накануне отдыхающие и вожатые были доставлены в инфекционный центр города Стерлитамака, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что после осмотра девятерых пострадавших отпустили домой, а 16 человек оставили в больнице. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, однако наблюдается улучшение.

Прокуратура республики совместно с Роспотребнадзором начала проверку. Специалисты обследуют лагерь, отбирают пробы продуктов, воды и собирают биоматериал сотрудников и детей. Основное внимание уделяется соблюдению санитарных норм и наличию необходимых документов.

Министерство просвещения Башкирии также держит ситуацию под контролем. В ведомстве заявили, что здоровье детей является приоритетом и начато служебное расследование по факту инцидента.

Первый заместитель премьер-министра правительства республики Урал Кильсенбаев подтвердил, что на месте происшествия работают представители министерств и ведомств и угрозы жизни и здоровью детей нет. Он отметил, что ситуация находится под контролем.

В связи с произошедшим временно приостановили деятельность лагеря «Патриот», пока продолжается эпидемиологическое расследование. Премьер-министр правительства Андрей Назаров поручил оказать необходимую поддержку муниципалитету и выяснить причины произошедшего, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Напомним, этим летом в Челябинской области в одном из лагерей после подозрения на кишечную инфекцию в лагере обнаружили норовирус. В начале августа досрочно завершилась смена в еще одном южноуральском лагере. Там дети также жаловались на боли в животе и тошноту.