В детском лагере «Черемушки» выявлены случаи вирусной инфекции — Роспотребнадзор

Сотрудники ведомства провели эпидемиологическое расследование базы отдыха в Красноармейском районе

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области инициировало проверку в лагере «Черемушки» из-за случаев кишечной инфекции у детей. Сотрудники ведомства выявили нарушения санитарных норм и правил. Ранее работа лагеря была приостановлена после того, как на тошноту пожаловался один ребенок, затем почувствовали недомогание и другие дети, сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

В процессе расследования специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарных норм и правил. В связи с этим работники пищеблока были отстранены от выполнения своих обязанностей до получения результатов лабораторных исследований.

По предписанию Роспотребнадзора в лагере проведены мероприятия по профилактике эпидемий, включая заключительную дезинфекцию. Управление Роспотребнадзора по Челябинской области продолжает следить за ситуацией, проводя эпидемиологическое расследование и реализуя необходимые меры.

Напомним, что ранее следственную проверку в лагере «Черемушки» в поселке Лазурном Красноармейского района организовала прокуратура. Она сообщила, что в день заезда в детский лагерь на боли в животе и тошноту пожаловался один ребенок, в последующие дни за медпомощью с аналогичными симптомами обратились другие дети.

По предварительным данным, симптомы заболевания обнаружились сначала у одного ребенка, причем в первый же день заезда в лагерь. Затем к медикам обратились другие дети. У них были тошнота и боли в животе.