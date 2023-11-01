В детский сад Троицка завезли подозрительное сливочное масло

К продукту приложены недействительные документы

Один из детских садов города Троицка получил партию сливочного масла с подозрительными документами. Нарушение выявили эксперты Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Эксперты Россельхознадзора анализировали информацию из федеральной системы «Меркурий» и обратили внимание, что производитель масла, который находится в Тульской области, еще до отправки продукции в Троицк аннулировал производственный сертификат. Тем не менее посредник производителя — ООО «Бест» — передал масло в Троицк. После этого ветеринарный врач Троицкой ветстанции оформил ветеринарные сопроводительные документы на партию подозрительного масла, в результате чего оно попало в социальное учреждение для питания детей.

Управление Россельхознадзора объявило поставщику подозрительного масла в детский сад предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований техрегламентов. Ветврач также предупрежден об ответственности. Масло должны вернуть поставщику.

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