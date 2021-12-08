В детских садах Челябинской области разрешат новогодние утренники, но с ограничениями

Запрет на присутствие родителей сохранится лишь в некоторых учреждениях

На прямую линию с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером поступил вопрос об отмене утренников. Автор утверждала, что в Магнитогорске отменили все праздники, и просила решить ситуацию, чтобы утренники проводили хотя бы для выпускников, а родителей пускали по QR-коду.

«Я удивлен, что праздники отменены во всех садиках Магнитогорска. У нас нет централизованного регламента, решения принимаются руководством каждого учреждения на местах. Понимаю, насколько важны эти мероприятия для детей и родителей. Считаю, что можно организовать утренники с соблюдением всех мер безопасности. По моему поручению этот вопрос проконтролирует министр образования Александр Кузнецов», — заявил Алексей Текслер.

По словам губернатора, запреты на праздники должны вводиться с учетом эпидемиологической обстановки. Напомним, ранее о подобных рекомендациях к организации утренников сообщали специалисты министерства образования Челябинской области.