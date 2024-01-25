В детских садах Челябинской области нашли подозрительное сливочное масло

Потенциально опасные продукты питания отправят на исследование

Южноуральский Россельхознадзор обнаружил потенциально опасные продукты питания в двух детских садах города Кыштыма и в Кунашакском центре помощи детям-сиротам. Сливочное масло неизвестного происхождения и говяжьи туши без ветеринарных документов изъяли, их отправят на экспертизу, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По информации надзорного ведомства, масло «Крестьянское» поступило в детские сады Кыштыма в декабре прошлого года от частного предпринимателя. Анализ документов показал, что сырьем для продукции послужило сливочное масло, произведенное на предприятии в Адыгее. В действительности эта площадка давно не ведет никакой реальной деятельности, ее производственные сертификаты были аннулированы два месяца назад.

Другой предприниматель поставил в сиротский центр Кунашакского района мороженую говядину в полутушах и четвертинках. Продавец самостоятельно оформил на свой товар ветеринарные документы, хотя такое право есть только у представителей государственной ветеринарной службы. Кроме того, в бумагах на мясо не было информации о проведении необходимой ветеринарно-санитарной экспертизы.

По рекомендации Россельхознадзора учреждения изъяли из употребления подозрительные продукты питания. В ближайшее время специалисты возьмут пробы и отправят их на исследование в лабораторию. В зависимости от результатов будет принято решение об их дальнейшей судьбе.