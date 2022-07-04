Прокуратура и Росгвардия нашли серьезные нарушения в работе детских оздоровительных лагерей, которые расположены на территории Южноуральского городского округа. Проверки прошли в городских и загородных лагерях, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Так, по периметру загородных лагерей не было освещения и видеонаблюдения. На стендах с информацией ревизоры не нашли телефонов экстренных служб.

«Кроме того, работники привлекались к трудовой деятельности без справок об отсутствии судимости. Выявлено 20 лиц, трудоустроенных в детские оздоровительные лагеря без справок о несудимости, в том числе один работник, который подвергался уголовному преследованию», — говорят в надзорном ведомстве.

Пять директоров лагерей оштрафованы.

Лагерь в Челябинской области проверят после жалоб детей на побои. В социальных сетях появилось видео инцидента.

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