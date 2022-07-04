Так, по периметру загородных лагерей не было освещения и видеонаблюдения. На стендах с информацией ревизоры не нашли телефонов экстренных служб.
«Кроме того, работники привлекались к трудовой деятельности без справок об отсутствии судимости. Выявлено 20 лиц, трудоустроенных в детские оздоровительные лагеря без справок о несудимости, в том числе один работник, который подвергался уголовному преследованию», — говорят в надзорном ведомстве.
Пять директоров лагерей оштрафованы.
Лагерь в Челябинской области проверят после жалоб детей на побои. В социальных сетях появилось видео инцидента.
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