В детских лагерях Южноуральска работали сотрудники без справок о несудимости

На нарушение законодательства обратила внимание прокуратура

Прокуратура и Росгвардия нашли серьезные нарушения в работе детских оздоровительных лагерей, которые расположены на территории Южноуральского городского округа. Проверки прошли в городских и загородных лагерях, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Так, по периметру загородных лагерей не было освещения и видеонаблюдения. На стендах с информацией ревизоры не нашли телефонов экстренных служб.

«Кроме того, работники привлекались к трудовой деятельности без справок об отсутствии судимости. Выявлено 20 лиц, трудоустроенных в детские оздоровительные лагеря без справок о несудимости, в том числе один работник, который подвергался уголовному преследованию»,

— говорят в надзорном ведомстве.