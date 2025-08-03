В детских лагерях под Миассом урезали порции еды и переполняли комнаты

Нарушения выявила прокуратура

Сотрудники миасской прокуратуры проверили, в каких условиях находятся школьники в лагерях имени Ф. Горелова, «Райдер» и «Больше, чем каникулы» на озере Тургояк. В результате был выявлен ряд нарушений, сообщили в областной прокуратуре.

Выяснилось, что сотрудники урезали порции еды детям, а также заселяли в комнаты больше человек, чем положено. Кроме того, в палаточном лагере «Больше, чем каникулы» в туалетах отсутствуют раковины.

«Специалистами Роспотребнадзора будет дана оценка исполнению законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии детей, об условиях их пребывания на территории оздоровительных учреждений»,— сообщили в ведомстве.

В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.