В детских лагерях Челябинской области отдохнуло более 181 тысячи ребят

Для детей участников спецоперации организовали профильные смены

Свыше 181 тысячи ребят этим летом отдохнули в лагерях Челябинской области. Для них работали более 790 детских лагерей. Итоги летней оздоровительной кампании подвели сегодня, 28 октября, на заседании комитета по соцполитике Заксобрания региона. Профильные смены организованы для детей участников СВО, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Летом 2025 года на Южном Урале активно реализовывалась программа «Движения Первых»: провели 40 профильных смен с охватом более 6 тысяч человек и тематические дни с участием около 65 тысяч детей. В этом году в лагерях области провели тематические смены в честь 80‑летия Великой Победы и Года защитника Отечества. Более 2000 вожатых работали в лагерях региона.

«В этом году закуплено свыше 7 тысяч путевок в загородные лагеря и санатории, основная часть из них приходилась на летний период. Все путевки распределены по муниципальным образованиям, в первую очередь обеспечены путевками дети участников специальной военной операции, дети-инвалиды», — сообщила министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.





Из регионального бюджета на оздоровительную кампанию выделено 250 миллионов рублей. Говоря о задачах на следующий сезон, депутаты Заксобрания региона подчеркнули необходимость плановой подготовки, соблюдения всех требований безопасности и своевременного завершения ремонтных и подготовительных работ. На этом сделали акцент в своих докладах представители силового блока.





Особое внимание на заседании уделили поддержке семей участников СВО, а также предоставлению гарантий самим бойцам после их возвращения «из-за ленточки». В числе депутатов областного парламента сегодня те, кто сам не так давно вернулся с фронта.

«Работа комитета идет насыщенная, заседания проходят часто, в октябре собирались на незапланированное заседание по инициативе губернатора. На повестке много важных социальных проектов, в том числе по участникам СВО и поддержке их семей. В работе в парламенте мне помогают знания, полученные в рамках программы „Герои Южного Урала“. Благодаря прохождению модулей этой программы, сегодня есть понимание, как эффективно выстраивать работу, куда двигаться», — пояснил депутат Заксобрания Челябинской области, ветеран спецоперации Александр Заозеров.





По его словам, депутаты сегодня не только работают над законопроектами, но и активно общаются с населением. Это необходимо, чтобы слышать людей и учитывать их мнение при принятии правовых актов.

В завершении заседания комитета депутаты поддержали кандидатуру ветерана СВО, депутата областного парламента Алексея Рожкова при выдвижении в Молодежный парламент при Госдуме РФ.





«Только за 2025 год Молодежный парламент продвинул в Госдуму РФ шесть законодательных инициатив, направленных не только на развитие молодежного движения, но и в целом на рост благосостояния граждан», — пояснил Алексей Рожков.

По его словам, уже есть предложения и инициативы, которые в перспективе могут принять формат правовых актов.