В детские сады Южного Урала попал фальсифицированный сыр из Чечни

В молочном продукте не нашли молока

В детсадах Челябинской области выявлен опасный для здоровья сыр. Продукт, в составе которого выявлены жиры немолочного происхождения, поступил на Южный Урал из Чечни, сообщили в пресс-центре регионального управления Роспотребнадзора.

Речь идет о партии сыра «Голландский» с массовой долей жира 45%, произведенной 20 июля 2023 года ООО «Агрофирма» (Чеченская Республика).

В контрольном ведомстве отметили, что оборот этой продукции создает угрозу жизни или здоровью потребителей. Поэтому дошкольным образовательным организациям предписано приостановить закупку фальш-сыра данного производителя.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало о выявлении в четырех детсадах Челябинской области подозрительного сливочного масла производства Чеченской Республики.

Автор: Ольга Бороденок