В детские сады Челябинской области завезли просроченную говяжью печень

Нарушение выявил Россельхознадзор

Предприниматель из Кыштыма завезла в детские сады Нязепетровска и Верхнего Уфалея просроченную говяжью печень. Субпродукт был выпущен в Брянской области еще весной 2022 года, между тем законодательство запрещает готовить для детей из продуктов со сроком годности более шести месяцев, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Челябинской и Курганской областям.

«При производстве продукции для питания детей дошкольного и школьного возраста не допускается использование субпродуктов со сроками годности более 6 месяцев. Следовательно, предприниматель-поставщик, получив субпродукты, имеющие длительный срок годности, не имел права поставлять их в дошкольные и школьные учреждения», — отмечают в пресс-службе.

ИП Мироновой Н. Г. объявлено предостережение.

Ранее ООО «МитХом» (город Челябинск) направило в челябинский детский сад замороженную говяжью печень из Аргентины со сроком годности 1,5 года.