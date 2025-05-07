В детсады и школы Челябинска более полугода возили поддельные рыбные консервы

Поставщиков привлекли к ответственности



В 14 детских садах и 3 школах Челябинска детей кормили фальсифицированными рыбными консервами. Вместо заявленной на этикетке приморской сайры в банках оказалась сардина тихоокеанская (иваси). Всего в учреждения было поставлено 1017 банок этого продукта.

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора установило, что поставщиками оказались четыре компании: ООО «МАНА», ООО «КИЛО», ООО «АРАНТА» и ИП Фроленко Е. А. Они закупали консервы у ООО «Русский рыбный мир» (Москва) с апреля 2024 года по январь 2025 года.

Производитель указал на этикетке неверный состав продукта, что является грубым нарушением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) и Федерального закона № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Продажа такой продукции, особенно для детского питания, категорически запрещена.

Поставщики, не проверив состав консервов перед поставкой, способствовали распространению фальсификата. Все четыре компании привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ.

Расследование продолжается. Россельхознадзор выясняет обстоятельства поставок аналогичной продукции еще шестью челябинскими компаниями.