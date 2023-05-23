В детсаду Златоуста увидели бегущего дикого лося

Профильные службы сейчас решают вопрос о транспортировке животного

Жители Златоуста заметили на территории детского сада дикого лося. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, животное было сильно напугано и бежало по 3-му микрорайону. Кое-кто даже заметил, что лось в крови и далеко от людей не уходит. ИА «Первое областное» выяснило, что происходит с сохатым в данный момент.

«Территорию детского сада № 50 лось покинул, сейчас он находится на территории школы № 9. Все профильные службы работают с ситуацией, животное сейчас просто лежит. Лось не травмирован, спокоен, никакой опасности для себя и для окружающих не представляет. Сейчас решается вопрос о его транспортировке», — прокомментировали в пресс-службе администрации Златоуста.

Дикие животные периодически выходят в города и села Челябинской области. Так, в минувшем марте на улицах Троицка заметили дикую косулю: поймать резвое животное своими силами не удалось, поэтому горожане обратились к охотникам. Они отловили косулю и выпустили ее в естественную среду обитания. Аналогичного лесного гостя видели жители Снежинска.

Волки, кабаны и косули также периодически появлялись вблизи деревень и сел Чесменского района. В таких случаях специалисты из Минэкологии области рекомендуют оставаться на безопасном расстоянии от дикого зверя. Ни в коем случае его не стоит ловить или пытаться покормить. Лучше всего обратиться в полицию, МЧС или в охотнадзор своего муниципалитета.