В детсаду Магнитогорска откроют группу для детей с РАС

До этого в городе уже открыли ресурсный класс для ребят с особенностями

В детсаду № 70 Магнитогорска готовят к открытию группу для ребят с расстройствами аутистического спектра (РАС). Об этом ИА «Первое областное» рассказала и. о. начальника городского управления образования Ольга Бирюк.

Группа будет работать на базе обычного детского сада, но ребятам выделят обособленное пространство и специально обученных педагогов, которые будут заниматься с детьми по специальной программе.

«Мы планируем набрать в группу пять малышей в возрасте до трех лет. Три места уже заняты, еще два свободны. Для поступления в группу нужно иметь диагноз и направление специальной комиссии», — говорит Ольга Бирюк.

В Магнитогорске уже работает ресурсный класс для детей с РАС. Специальная группа в садике будет открыта впервые. Дети с расстройствами аутистического спектра должны как можно раньше попадать в руки специалистов. Ранняя диагностика и лечение помогают лучше адаптировать таких ребят к жизни.

На Южном Урале живут около тысячи детей с аутизмом. До недавних пор многие семьи не знали, как справиться с этой проблемой. Но несколько лет назад в Челябинске появился общественный центр «Звездный дождь», где особенным детям помогают стать полноправными членами общества. В 2023 году центр переехал в новое здание. На новоселье в нем побывал губернатор Алексей Текслер.



Напомним, в Челябинской области проводится системная работа по сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра. В регионе разработан «жизненный маршрут» для детей с РАС — от ранней диагностики до обучения и социализации в подростковом возрасте, открываются ресурсные классы на базе общеобразовательных школ, действует программа профилактической стоматологии и лечения зубов у детей с ментальными нарушениями без применения общего наркоза «Зубная фея».

