В детсадах Магнитогорска запускают проект «Зубная фея»

Малышей научат чистить зубы

В детских садиках Магнитогорска детей будут учить чистить зубы. Комиссия городского собрания по социальной политике предлагает закупить для дошкольных учреждений необходимое оборудование.

Напомним, в Челябинской области в пилотном режиме реализуют уникальный в России проект по обучению детей правильной гигиене полости рта «Зубная фея». Грант губернатора на эти цели выиграла автономная некоммерческая организация «Звездный дождь». Малышей от 3 до 7 лет в игровой форме учат правильно чистить зубы. Эти знания дети применяют на практике в детском саду и закрепляют с родителями дома.

Ранее в одном из садиков, где реализуют этот проект, побывала первый заместитель главы региона Ирина Гехт.