В десятки домов села Еткульского района пришел газ

Голубое топливо местные жители ждали более 10 лет

В десятки домов села Писклово Еткульского района пришел газ. Общая протяженность построенных газовых сетей составила более 34 км. Из областного и местного бюджетов было направлено 69,5 млн рублей.

Работы по газификации села Писклово проводились в течение двух лет. В 2020 году была проделана большая работа по строительству подводящего газопровода высокого давления от села Лебедевка до Писклово протяженностью около 20 километров. В текущем году были построены внутрипоселковые сети разводящего газопровода низкого давления.

Все работы по строительству газопровода были выполнены подрядной организацией ООО «Сети и Сервис».

«Сегодня состоялось знаковое событие для жителей Пискловского сельского поселения. Мы запускаем газ, уверен, что газификация села позволит существенно улучшить ваши бытовые условия, увеличить степень комфорта»,— отметил глава района Юрий Кузьменков.

Первым, где зажегся газ, стал дом Анастасии Пискловой. По ее словам, этого события местные жители ждали более 10 лет. Теперь в домах односельчан всегда будет тепло, больше не придется покупать или заготавливать дрова.

В настоящее время документы и проекты по подключению к сетям газопровода готовят еще более 70 жителей Писклово.

Ранее в Челябинской области полностью газифицировали село Новобурино. С 2013 года газ был только в половине поселка.

В 2021 году в Челябинской области начала действовать программа по так называемой социальной газификации. Жители домовладений могут получить бесплатное подведение газа до границ своего участка, если в их населенном пункте есть газораспределительная инфраструктура. Таких домовладений по области — 87 862. План-график по каждому объекту газификации можно найти на сайте регионального Минстроя.